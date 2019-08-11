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РИА Новости

В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

16:09, 11 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERКПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
© REUTERS / STRINGER
КАЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Глава администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев подписал постановление об объявлении общегородского траура в связи с гибелью сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), сообщил РИА Новости представитель администрации Сарова.
"В связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ при выполнении задания государственного значения... объявить с 13.00 11 августа по 12 августа включительно общегородской траур", - говорится в постановлении.
Во время траура рекомендовано приспустить государственные флаги, отменить развлекательные телепередачи и мероприятия.
Собеседник агентства не уточнил, при выполнении какого задания погибли сотрудники ядерного центра, порекомендовав обратиться за комментариями в Росатом.
В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее "Росатом" проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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