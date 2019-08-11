В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам ядерного центра

КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области

КАЗАНЬ, 11 авг - РИА Новости. Глава администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев подписал постановление об объявлении общегородского траура в связи с гибелью сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), сообщил РИА Новости представитель администрации Сарова.

"В связи с гибелью пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ при выполнении задания государственного значения... объявить с 13.00 11 августа по 12 августа включительно общегородской траур", - говорится в постановлении.

Во время траура рекомендовано приспустить государственные флаги, отменить развлекательные телепередачи и мероприятия.

Собеседник агентства не уточнил, при выполнении какого задания погибли сотрудники ядерного центра, порекомендовав обратиться за комментариями в Росатом.