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РИА Новости

В России прокомментировали протест Украины из-за поездки Путина в Крым

16:08, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Гурзуф
Вид на Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. МИД Украины выразил протест после поездки Владимира Путина в Крым. Российские парламентарии назвали подобные действия свидетельством бессилия киевских властей, которые сами не верят в эффективность таких нот.
Накануне глава государства посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе. На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Киев выражает протест каждый раз, когда президент или премьер посещают полуостров. Однако Москва возвращает подобные ноты без рассмотрения и реакции.
Как неоднократно подчеркивало российское внешнеполитическое ведомство, никто не вправе указывать российским властям, когда и как посещать субъекты Федерации.

"Работа на мусорную корзину"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал отправку Киевом подобных нот протеста работой "на мусорную корзину".
"Никто не собирается реагировать на такое наглое вмешательство в дела суверенного российского государства. Если в Киеве это некая обязательная программа для чиновников МИД, то, конечно, мы не запрещаем им пачкать бумагу, в конце концов, люди отрабатывают свой хлеб", — сказал парламентарий РИА Новости.
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Депутат также задался вопросом, верят ли украинские дипломаты в эффективность собственных заявлений.

"Но в том, что касается Крыма, как, впрочем, и Курил, все возмущения извне не принимаются и игнорируются. Впрочем, это уже стало неким ритуалом: наш президент посетил Крым — Киев написал ноту. Все довольны: президент России — видами Крыма, МИД Украины — проделанной работой", — заключил Бальбек.

Депутат Наталья Поклонская отметила, что киевские власти сами осознают абсурдность своих протестов из-за поездок в Крым высших должностных лиц России.
"Такое ощущение, что МИД Украины, в очередной раз заявляя о своем "решительном протесте", смеется в сторонке, нервно покуривая сигаретку от абсурда таких высказываний, и относится к этому как к некой украинской забаве, без намека серьезности подобных заявлений", — сказала РИА Новости Поклонская.
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"Смеются сами над собой"

Сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что протест киевских властей является очередным штампом и свидетельством их собственного бессилия.
"Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества", — сказал РИА Новости Цеков.
По словам парламентария, украинской власти пора прекратить спекулировать на российском статусе Крыма и начать процесс признания полуострова составной частью России, что позволило бы Украине двигаться в решении многих вопросов, определяющих ее дальнейшее развитие.
В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал ноту протеста "жалким и нелепым" вмешательством во внутренние дела России. По его словам, в Москве совершенно справедливо не считают нужным реагировать на такие действия.

"Эффект от подобных протестов равняется большому знаку минус", — добавил парламентарий.

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"По пути конфронтации"

В июле МИД Украины также направил ноту России из-за поездки на полуостров премьер-министра Дмитрия Медведева. Тогда глава правительства посетил Севастополь, где принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота.
Комментируя протест Киева, в Госдуме заявили, что тот идет по пути конфронтации с Москвой. Так, член комитета по международным делам Антон Морозов в беседе с RT отметил, что ждет от Владимира Зеленского признания Крыма российским. По словам депутата, этим новый украинский лидер мог бы подтвердить свою легитимность.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
9 августа, 08:52Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Надежды не сбываются". В Киеве заявили о "войне с Россией" из-за КрымаИзбранный депутат Рады заявил о "войне с Россией" из-за Крыма. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов, заявления украинских политиков в последнее время становятся все более воинственными.
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МИД УкраиныВладимир ПутинКрымРоссия
Популярные комментарии
У Украины нет официально закреплённых в ООН границ и последний договор Петя разорвал по которому Россия признавала границы Украины на 1991 год...А Украина сожмётся до границ Галиции...
11 августа, 16:55
Крах Либерализма
3200004
Сделать официальное заявление, что признаём Украину в территориях 1654 года и будем добиваться восстановления исторической справедливости. И выражать протесты по каждому поводу поездок их руководства на аннексированные территории.
11 августа, 16:33
Сергей Петрович Фруцкий
3010004
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