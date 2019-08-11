В Индии число жертв ливней и наводнений достигло почти 150 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 авг – РИА Новости. Не менее 147 человек погибли в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии, сообщают в воскресенье экстренные службы страны.

Ранее СМИ сообщали о 100 жертвах стихии.

По данным экстренных служб, в наибольшей степени из-за непогоды пострадал штата Керала – здесь за последние три дня погибли не менее 67 человек, свыше 160 тысяч были эвакуированы. В ряде регионов штата объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в учебных заведениях. Международный аэропорт Кочин – крупнейшая и самая загруженная воздушная гавань Кералы – по-прежнему остается закрытым.

В общей сложности из затронутых наводнениями районов в этих трех штатах были эвакуированы уже несколько сотен тысяч человек. Между тем, как информирует Метеорологический департамент Индии, грозовые ливни в этих регионах не прекратятся еще как минимум три дня.