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РИА Новости

В Индии число жертв ливней и наводнений достигло почти 150 человек

15:57, 11 августа 2019
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© REUTERS / SIVARAM VЭвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
Эвакуация жителей из мест затопления в штате Керала, Индия. 8 августа 2019
© REUTERS / SIVARAM V
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 авг – РИА Новости. Не менее 147 человек погибли в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии, сообщают в воскресенье экстренные службы страны.
Ранее СМИ сообщали о 100 жертвах стихии.
По данным экстренных служб, в наибольшей степени из-за непогоды пострадал штата Керала – здесь за последние три дня погибли не менее 67 человек, свыше 160 тысяч были эвакуированы. В ряде регионов штата объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в учебных заведениях. Международный аэропорт Кочин – крупнейшая и самая загруженная воздушная гавань Кералы – по-прежнему остается закрытым.
В общей сложности из затронутых наводнениями районов в этих трех штатах были эвакуированы уже несколько сотен тысяч человек. Между тем, как информирует Метеорологический департамент Индии, грозовые ливни в этих регионах не прекратятся еще как минимум три дня.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.
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