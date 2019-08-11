СПЧ обеспокоен здоровьем задержанного на незаконной акции режиссера

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) выразил беспокойство состоянием здоровья режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, задержанного за участие в несогласованной акции 27 июля в Москве и находящегося на данный момент в реанимации, и продолжит следить за его делом.
"Мы (Совет) обеспокоены состоянием его здоровья. К сожалению, у нас нет точной информации, поскольку, естественно, это врачебная тайна. Согласно той информации, которая нам доступна, Васильев продолжает оставаться в реанимации, и состояние его тяжелое", - сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
По его словам, Совет будет следить за этим делом. "Мы хотим понять, что было причиной такого состояния Васильева", - добавил правозащитник.
"У нас пока нет никакой документированной информации по его делу, но я уверен, что мы ее в ближайшее время соберем", - пояснил глава Совета.
Пресс-секретарь телеканала "Доктор" Мария Джус сообщила РИА Новости, что редакция следит за состоянием здоровья своего коллеги.
"Редакция телеканала "Доктор" следит за судьбой Дмитрия Васильева с момента его задержания. Мы находимся в контакте с родственниками, адвокатами, а также получаем оперативную информацию о здоровье Дмитрия", - сказала Джус.
Вопросы медицинской помощи и здоровья являются для телеканала "Доктор" приоритетными, добавила она.
В воскресенье пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Васильева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ. Царева уточняла, что сам подозреваемый в суд доставлен не был. Басманный суд не стал его арестовывать и вернул ходатайство следствию без рассмотрения.
Ряд СМИ в пятницу сообщил о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о массовых беспорядках. По данным СМИ, Дмитрий Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела. Его адвокат Татьяна Прилипко заявила РИА Новости, что у Васильева инсулинозависимый диабет, ему пришлось вызвать "скорую", так как необходимые препараты у него изъяли.
В воскресенье в справочной больницы имени Ерамишанцева РИА Новости сообщили, что режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.