На острове Гран-Канария из-за природных пожаров эвакуировали тысячу человек

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число эвакуированных человек в результате природного пожара на острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигло тысячи, сообщает агентство Europa Press.
Ранее сообщалось, что эвакуированы 400 человек.
Пожар на острове начался в субботу и затронул уже более тысячи гектаров. Ранее сообщалось, что продолжается эвакуация населения из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова. "Пока жители не могут вернуться в свои дома, поскольку риск все ещё высок", - сообщила служба спасения Канарских островов в Twitter.
Пожар пока не удается взять под контроль, в воскресенье в тушении задействованы более 200 военнослужащих, десять авиационных средств.
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Сообщается, что на помощь пожарным вылетел гидросамолет министерства сельского хозяйства Испании. Вечером ожидаются сильные порывы ветра, предстоящие часы станут "ключевыми" для ликвидации огня, заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес.
Гражданская гвардия задержала в субботу предполагаемого виновника пожара, им оказался 55-летний мужчина. Сообщается, что возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата.
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