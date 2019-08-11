Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T15:41Z
https://ria.ru/20190811/1557390460.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149753/51/1497535110_0:345:4000:2595_1036x0_80_0_0_76a96acb7867a7f4074a7cde45be5b76.jpg
РИА Новости

На острове Гран-Канария из-за природных пожаров эвакуировали тысячу человек

15:41, 11 августа 2019
1681
© AP Photo / Alberto DiazЛесной пожар в Испании
Лесной пожар в Испании
© AP Photo / Alberto Diaz
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число эвакуированных человек в результате природного пожара на острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигло тысячи, сообщает агентство Europa Press.
Ранее сообщалось, что эвакуированы 400 человек.
Пожар на острове начался в субботу и затронул уже более тысячи гектаров. Ранее сообщалось, что продолжается эвакуация населения из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова. "Пока жители не могут вернуться в свои дома, поскольку риск все ещё высок", - сообщила служба спасения Канарских островов в Twitter.
Пожар пока не удается взять под контроль, в воскресенье в тушении задействованы более 200 военнослужащих, десять авиационных средств.
Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции
9 августа, 12:16РИА Новости
Эксперт назвал причину лесных пожаров в Европе
Сообщается, что на помощь пожарным вылетел гидросамолет министерства сельского хозяйства Испании. Вечером ожидаются сильные порывы ветра, предстоящие часы станут "ключевыми" для ликвидации огня, заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес.
Гражданская гвардия задержала в субботу предполагаемого виновника пожара, им оказался 55-летний мужчина. Сообщается, что возможной причиной пожара стало использование сварочного аппарата.
Электронное табло на улице показывает температура +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании. 4 августа 2018
2 октября 2018, 19:05РИА Новости
Европу захлестнет эра массовых лесных пожаров, предупреждают ученые
212405
Обсудить 0
Канарские островаИспанияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники МЧС
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
РИА
Новости
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Лента
новостей
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Пожарная машина в Испании
На Канарских островах из-за природных пожаров эвакуировали 400 человек
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области погибли два человека
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Бурятии машина столкнулась с поездом, погибли три человека
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Медведев: на развитие российского Каспия выделили 200 миллиардов рублей
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Лента новостейМолния