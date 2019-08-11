На острове Гран-Канария из-за природных пожаров эвакуировали тысячу человек

Пожар на острове начался в субботу и затронул уже более тысячи гектаров. Ранее сообщалось, что продолжается эвакуация населения из муниципалитетов Артенара, Техеда и Гальдар в другие районы острова. "Пока жители не могут вернуться в свои дома, поскольку риск все ещё высок", - сообщила служба спасения Канарских островов в Twitter.