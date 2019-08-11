Более 800 жителей Ачинского района обратились за материальной помощью

В администрации сообщили, что денежную компенсацию на общую сумму более полумиллиона рублей уже получили 58 человек. Центр продолжает принимать заявления от граждан на оказание помощи и установление ущерба имуществу.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. В воскресенье 11 августа ГУ МЧС сообщило, что пожар потушен. По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб.