Более 800 жителей Ачинского района обратились за материальной помощью

КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. Более 800 жителей Ачинского района обратились за получением материальной помощи после серии взрывов на складе боеприпасов, сообщается на сайте администрации территории.
"В консультационные пункты, организованные администрацией района, с заявлениями на оказание материальной помощи обратились 780 жителей деревень Каменка, Малый Улуй, поселка Ключи, а также собственники дачных участков садового общества "Чистый ручей", в управлении районной социальной защиты населения зарегистрировано еще порядка 70 заявлений", - говорится в сообщении.
В администрации сообщили, что денежную компенсацию на общую сумму более полумиллиона рублей уже получили 58 человек. Центр продолжает принимать заявления от граждан на оказание помощи и установление ущерба имуществу.
В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. В воскресенье 11 августа ГУ МЧС сообщило, что пожар потушен. По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб.
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