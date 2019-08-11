Секретарь совбеза Ингушетии подал заявление об отставке, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Секретарь совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов написал заявление об отставке, пока она не принята руководителем республики, сообщил РИА Новости источник в администрации главы региона.

"Дзейтов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Указ о его отставке пока не подписан", - сказал собеседник агентства.

В июне оставил пост главы региона Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший его с 2008 года. После этого в отставку ушли два вице-премьера Ингушетии, а также министры финансов и образования.