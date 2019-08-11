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РИА Новости

Секретарь совбеза Ингушетии подал заявление об отставке, сообщил источник

15:19, 11 августа 2019
2020
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗдание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Здание Правительства Республики Ингушетия в городе Магас. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Секретарь совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов написал заявление об отставке, пока она не принята руководителем республики, сообщил РИА Новости источник в администрации главы региона.
"Дзейтов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Указ о его отставке пока не подписан", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
9 августа, 12:34РИА Новости
В Ингушетии главу водоканала заподозрили в уклонении от налогов
В июне оставил пост главы региона Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший его с 2008 года. После этого в отставку ушли два вице-премьера Ингушетии, а также министры финансов и образования.
Дзейтов возглавлял совет безопасности Ингушетии с ноября 2015 года.
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ИнгушетияПолитика
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