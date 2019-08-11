Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T17:28Z
https://ria.ru/20190811/1557390243.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148692/97/1486929748_0:179:4000:2429_1036x0_80_0_0_88dad855ca7b6c5b6c0363ad8cde6e85.jpg
РИА Новости

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

15:16, 11 августа 2019
18557
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google в Сеуле, Южная Корея
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роскомнадзор в письме Google потребовал от компании перестать рекламировать не согласованные в властями на YouTube, который ей принадлежит.
По информации ведомства, некоторые структуры покупают у видеохостинга рекламные инструменты, в частности пуш-уведомления, с помощью которых распространяет информацию о незаконных акциях для срыва федеральных и региональных выборов.
Роскомнадзор подчеркнул, что уведомления приходят даже тем, кто не подписан на каналы подобных структур.
Ведомство предупредило, что в случае отказа Google принять ответные меры, действия компании будет расцениваться как вмешательство во внутренние дела России, а также "враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов".
В таком случае Роскомнадзор будет вынужден принять адекватные меры.
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
10 августа, 21:37РИА Новости
Брод увидел в московском митинге отработку "майданных" технологий
6103718381591321
Обсудить 158
YouTubeGoogleРоскомнадзорМоскваРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Максимум, что должны сделать Россгвардейцы - это организовать бесперебойное движение транспорта и пешеходов в обход массового сбора граждан и обеспечить антитеррористическую безопасность с недопущением погромов и угроз жизни и здоровью митингующих Граждан!!!
11 августа, 15:27
pas2uh Овцеводов
2803503120
Митинговать никто не запрещает в рамках конституции и законодательства России
11 августа, 15:29
Крах Либерализма
190660264
Рекомендуем
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности инцидента
РИА
Новости
Участница митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в Москве
Брод увидел в московском митинге отработку "майданных" технологий
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Финал конкурса Миссис Россия 2019
"Миссис Россия — 2019" прокомментировала победу в конкурсе
Лента
новостей
Сотрудники МЧС
На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
NI спрогнозировал печальные для США последствия морской войны с Россией
Вид на Гурзуф
В России прокомментировали протест Украины из-за поездки Путина в Крым
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед намерен пригласить иностранных послов после публикаций о митингах
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Российские рубли
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
Слитки золота
Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Зал судебных заседаний
Суд не стал арестовывать режиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве
Сайт российской Википедии
Замглавы Минкомсвязи посоветовал студентам не пользоваться "Википедией"
Работа за компьютером. Клавиатура
Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Медведев: на развитие российского Каспия выделили 200 миллиардов рублей
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
08:41При обрушении здания на Пхукете в Таиланде погиб человек
08:37В Красноярском крае в палатке на берегу реки нашли тела четырех человек
Лента новостейМолния