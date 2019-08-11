Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Роскомнадзор в письме Google потребовал от компании перестать рекламировать не согласованные в властями на YouTube, который ей принадлежит.

По информации ведомства, некоторые структуры покупают у видеохостинга рекламные инструменты, в частности пуш-уведомления, с помощью которых распространяет информацию о незаконных акциях для срыва федеральных и региональных выборов.

Роскомнадзор подчеркнул, что уведомления приходят даже тем, кто не подписан на каналы подобных структур.

Ведомство предупредило, что в случае отказа Google принять ответные меры, действия компании будет расцениваться как вмешательство во внутренние дела России, а также "враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов".