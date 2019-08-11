Адвокат режиссера Васильева заявила, что у него изъяли лекарства от диабета

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Адвокат фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева Татьяна Прилипко сообщила РИА Новости, что у Васильев инсулинозависимый диабет, ему пришлось вызвать "скорую", так как необходимые препараты у него изъяли.

В воскресенье в справочной больницы имени Ерамишанцева РИА Новости сообщили, что режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации.

"У него инсулинозависимый диабет, он там (в ОВД - ред.) еще делал инъекции при мне, а в СК ему не отдали эти препараты, поскольку ссылались на то, что препараты указаны как изъятые предметы, после этого его отвезли в ИВС, где к утру сахар поднялся до 37, пришлось вызывать "скорую", - сказала она.

Ранее о госпитализации Васильева сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников. В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней в аппарат обратились правозащитники и попросили помочь в этом деле. Она также заявила, что ходатайствовала перед ГУМВД Москвы, чтобы ему была оказана максимально квалифицированная и экстренная помощь.

Ряд СМИ в пятницу сообщил о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о массовых беспорядках. По данным СМИ, Дмитрий Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.

В воскресенье пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Васильева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ. Царева уточняла, что сам подозреваемый в суд доставлен не был. Басманный суд не стал его арестовывать и вернул ходатайство следствию без рассмотрения.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.