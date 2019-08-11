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РИА Новости

В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей

15:00, 11 августа 2019
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд. Об этом пишет Регион Online со ссылкой на родственников женщины.
По информации издания, пассажирка заплатила водителю 23 рубля, не зная о том, что цена увеличилась на три рубля. При этом в маршрутке не было информации о повышении стоимости проезда.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, что водитель догнал вышедшую из машины женщину и ударил по лицу.
В результате инцидента у пострадавшей остались синяки.
Сейчас ее родственники ищут свидетелей инцидента.
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