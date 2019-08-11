Актер из "Очень странных дел" рассказал о финале третьего сезона

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Дэвид Харбор, сыгравший Джима Хоппера в сериале "Очень странные дела", подтвердил гибель своего героя в конце третьего сезона, Дэвид Харбор, сыгравший Джима Хоппера в сериале "Очень странные дела", подтвердил гибель своего героя в конце третьего сезона, сообщает Independent.

Актер разместил в Инстаграме свою фотографию с Сальмой Хайек и написал, что будет работать с ней в кинокомпании Marvel. Он добавил, что его "сердце все еще обливается кровью" из-за двух персонажей "Очень странных дел" - Джима Хоппера и его возлюбленной Джойс Байерс. "Какая жизнь их могла бы ждать после свидания в ресторане Энзо", - отметил Хоппер.

В конце третьего сезона у них должен был состояться романтический ужин, но из-за схватки с темные силами и гибели всеми любимого героя этим планам не суждено было осуществиться.

Некоторых фанатов не убедил пост Харбора, они продолжают надеяться, что Джим все-таки остался жив. Пока в Netflix не подтвердили продолжение сериала, но продюсер Шон Леви ранее высказывал уверенность в том, что это все-таки произойдет.