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РИА Новости
Культура

Актер из "Очень странных дел" рассказал о финале третьего сезона

16:10, 11 августа 2019
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© AP Photo / Evan Agostini/InvisionАктер Дэвид Харбор
Актер Дэвид Харбор
© AP Photo / Evan Agostini/Invision
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Дэвид Харбор, сыгравший Джима Хоппера в сериале "Очень странные дела", подтвердил гибель своего героя в конце третьего сезона, сообщает Independent.
Актер разместил в Инстаграме свою фотографию с Сальмой Хайек и написал, что будет работать с ней в кинокомпании Marvel. Он добавил, что его "сердце все еще обливается кровью" из-за двух персонажей "Очень странных дел" - Джима Хоппера и его возлюбленной Джойс Байерс. "Какая жизнь их могла бы ждать после свидания в ресторане Энзо", - отметил Хоппер.
В конце третьего сезона у них должен был состояться романтический ужин, но из-за схватки с темные силами и гибели всеми любимого героя этим планам не суждено было осуществиться.
Некоторых фанатов не убедил пост Харбора, они продолжают надеяться, что Джим все-таки остался жив. Пока в Netflix не подтвердили продолжение сериала, но продюсер Шон Леви ранее высказывал уверенность в том, что это все-таки произойдет.
Харбор сыграет в фильме "Черная вдова", релиз которого намечен на 2020 год, а Сальма Хайек – в ленте "Вечные".
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