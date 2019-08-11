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РИА Новости

ЛНР уличила Киев в коррупции под предлогом ремонта у Станицы Луганской

14:52, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители на КПП "Станица Луганская" в Луганской области. 2 августа 2019
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики продолжают работы по разминированию территорий у КПП "Станица Луганская" в Донбассе, а украинская сторона не предпринимает никаких действий по разминированию, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.
"Специалисты МЧС ЛНР продолжают в полном объёме выполнять работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста в районе участка разведения сил и средств №1 "Станица Луганская", - рассказал Филипоненко. Он уточнил, что в субботу было обследовано 0,2 гектара подконтрольной Народной милиции ЛНР территории, обнаружено и обезврежено девять боеприпасов.
"В свою очередь украинская сторона не предпринимает никаких действий по разминированию подконтрольной вооруженным формированиям Украины территории, несмотря на то, что ещё вчера запрашивала продления сроков на проведение работ", - сообщил офицер пресс-службы.
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Он считает, что это является демонстрацией того, "что ремонт моста для украинской стороны является всего лишь поводом для хищения денег, выделенных Международным Комитетом Красного Креста".
Ранее пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации сообщала, что 1 августа саперы Госслужбы по ЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская".
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