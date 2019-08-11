На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества

КАЗАНЬ, 11 авг — РИА Новости. На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС.

Как уточняется, инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района. У автоцистерны Volvo, перевозящей груз из Бельгии в город Стерлитамак, сломалась холодильная установка, началась утечка тригонокса. От автомобиля отцепили тягач и перегнали его на безопасное расстояние.

Пострадавших или погибших нет, как и угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов.

На месте происшествия работают представители МЧС, ГИБДД, медики, для создания обвалования вокруг автоцистерны доставят песок.

Чтобы избежать затора, организован объезд опасного участка трассы.

Тригонокс — бесцветная жидкость, способная перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара может взрываться.