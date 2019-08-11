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РИА Новости

На трассе под Казанью произошла утечка опасного вещества

14:51, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 авг — РИА Новости. На трассе М7 "Волга" в Татарстане произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, сообщило главное региональное управление МЧС.
Как уточняется, инцидент случился примерно в 11 утра около деревни Званка Пестречинского района. У автоцистерны Volvo, перевозящей груз из Бельгии в город Стерлитамак, сломалась холодильная установка, началась утечка тригонокса. От автомобиля отцепили тягач и перегнали его на безопасное расстояние.
Пострадавших или погибших нет, как и угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов.
На месте происшествия работают представители МЧС, ГИБДД, медики, для создания обвалования вокруг автоцистерны доставят песок.
Чтобы избежать затора, организован объезд опасного участка трассы.
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Тригонокс — бесцветная жидкость, способная перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара может взрываться.
При воздействии на кожу вызывает дерматиты, трудно поддающиеся лечению, а при попадании в организм действует на центральную нервную систему.
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