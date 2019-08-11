Минобороны рассказало о двойной нагрузке на российских оружейников на АрМИ

ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 11 авг - РИА Новости. Отделение реактивных систем залпового огня из России принимает участие в большем количестве конкурсов Армейских международных игр, чем их соперники, рассказал начальник Управления эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения общевойскового назначения Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России полковник Михаил Филатов.

"Отделение РСЗО, которое выступало позавчера, входит в состав отделения артиллерийского вооружения. То есть когда мы выступаем на гаубице, они там же. На них ложится двойная нагрузка, и проявлять они должны двойное упорство... Я бы их назвал "кремень". Вот эти четыре человека, которые успевают там и здесь, тянут фактически три этапа, если учитывать эстафету", - приводит пресс-центр АрМИ слова Филатова.

Начальник управления напомнил о "досадном поражении" российских участников в 2017 году. "Мы заняли тогда пятое место. Столько ошибок было, столько штрафов: всё падало, всё не срабатывало", - добавил он.

В пресс-центре уточнили, что российской команде вместе с соперниками из Армении, Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана сегодня нужно было выявить и устранить неисправности в китайских автоматических винтовках QBZ95-1, пистолетах QSZ92 и пулеметах QJB95-1. Это оружие не имеет аналогов в России, российские военные освоили их уже в Китае во время тренировок перед официальным стартом игр.