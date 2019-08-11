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РИА Новости

Минобороны рассказало о двойной нагрузке на российских оружейников на АрМИ

14:50, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБоевая машина РСЗО "Торнадо-Г"
Боевая машина РСЗО Торнадо-Г
© РИА Новости / Алексей Куденко
Боевая машина РСЗО "Торнадо-Г". Архивное фото
ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 11 авг - РИА Новости. Отделение реактивных систем залпового огня из России принимает участие в большем количестве конкурсов Армейских международных игр, чем их соперники, рассказал начальник Управления эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения общевойскового назначения Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России полковник Михаил Филатов.
"Отделение РСЗО, которое выступало позавчера, входит в состав отделения артиллерийского вооружения. То есть когда мы выступаем на гаубице, они там же. На них ложится двойная нагрузка, и проявлять они должны двойное упорство... Я бы их назвал "кремень". Вот эти четыре человека, которые успевают там и здесь, тянут фактически три этапа, если учитывать эстафету", - приводит пресс-центр АрМИ слова Филатова.
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Начальник управления напомнил о "досадном поражении" российских участников в 2017 году. "Мы заняли тогда пятое место. Столько ошибок было, столько штрафов: всё падало, всё не срабатывало", - добавил он.
В пресс-центре уточнили, что российской команде вместе с соперниками из Армении, Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана сегодня нужно было выявить и устранить неисправности в китайских автоматических винтовках QBZ95-1, пистолетах QSZ92 и пулеметах QJB95-1. Это оружие не имеет аналогов в России, российские военные освоили их уже в Китае во время тренировок перед официальным стартом игр.
В ходе юбилейных V Армейских международных игр с 3 по 17 августа в четырех конкурсах, проводимых на территории Китайской Народной Республики - "Суворовский натиск", "Чистое небо", "Мастер-оружейник" и "Безопасная среда" - состязаются 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования проходят на объектах тренировочной базы Корла в Синьцзянском военном округе.
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АрМИ-2019КитайРоссияВ мире
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