Поклонская назвала протест Киева из-за поездки Путина в Крым абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что киевские власти уже и сами осознают абсурдность своих протестов из-за поездок в Крым высших должностных лиц России.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.
"Такое ощущение, что МИД Украины, в очередной раз заявляя о своем "решительном протесте", смеется в сторонке, нервно покуривая сигаретку от абсурда таких высказываний, и относится к этому как к некой украинской забаве, без намека серьезности подобных заявлений" - сказала РИА Новости Поклонская.
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.