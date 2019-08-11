Поклонская назвала протест Киева из-за поездки Путина в Крым абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что киевские власти уже и сами осознают абсурдность своих протестов из-за поездок в Крым высших должностных лиц России.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым.

"Такое ощущение, что МИД Украины, в очередной раз заявляя о своем "решительном протесте", смеется в сторонке, нервно покуривая сигаретку от абсурда таких высказываний, и относится к этому как к некой украинской забаве, без намека серьезности подобных заявлений" - сказала РИА Новости Поклонская.