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РИА Новости

Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем

14:34, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что щенок пятнистого алабая, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, получил кличку Айк и живет в его официальной резиденции в Подмосковье.
В своих соцсетях премьер поделился видео, на котором гуляет с щенком по своей официальной резиденции "Горки-9" в Одинцовском районе Подмосковья.
"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках", — подписал Медведев видеозапись.
Премьер в воскресенье прибудет в Туркмению для участия в первом Каспийском экономическом форуме, планируется также, что он обсудит с Бердымухамедовым актуальные вопросы сотрудничества.
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Президент Туркмении подарил российскому премьеру щенка породы пятнистый алабай в конце мая. Бердымухамедов обратил тогда внимание, что щенок сразу же улегся в ногах у Медведева. Премьер ласково потрепал собаку по загривку.
Туркменский алабай, или волкодав, — разновидность среднеазиатской овчарки, считается одной из самых древних пород на земле. В настоящее время алабай, как и ахалтекинский конь, является национальным достоянием Туркмении, вывоз за границу чистокровных животных без официального разрешения запрещен.
Президент Туркмении уделяет пристальное внимание развитию алабаев, недавно он завершил написание книги о них, а в конце декабря принял участие в церемонии открытия статуи алабая Вепалы (Верный) в Олимпийском городке Ашхабада.
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Дмитрий МедведевГурбангулы БердымухамедовТуркменияРоссияВ мире
Популярные комментарии
ой, дитё, ему бы в солдатиков играть, а не импортозамещением заниматься
11 августа, 17:47
полиграф шариков
22501010
Как что.Простит очередные долги если есть или послабуху в торговле .
11 августа, 14:47
Иван Иванов
8714011
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