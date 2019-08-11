В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях на шести площадках в Москве в честь праздника Курбан-байрам, рассказал РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 11 августа.

"Проходит хорошо, празднично. В богослужениях на шести площадках приняли участие около 240 тысяч человек. Происшествий не было, праздник продолжается", - сказал Сучков.