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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве богослужения в честь Курбан-байрама прошли на шести площадках

14:23, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Около 240 тысяч человек приняли участие в богослужениях на шести площадках в Москве в честь праздника Курбан-байрам, рассказал РИА Новости глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха отмечается 11 августа.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
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"Проходит хорошо, празднично. В богослужениях на шести площадках приняли участие около 240 тысяч человек. Происшествий не было, праздник продолжается", - сказал Сучков.
Ранее российских мусульман с праздником Курбан-байрам поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Религия и мировоззрениеКурбан-байрамМоскваРоссияОбщество
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