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РИА Новости

В Крыму связали протест Киева из-за поездки Путина с бессилием

14:15, 11 августа 2019
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© Фото : РИА Новости Крым/ Александр Полегенько Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" за рулем мотоцикла "Урал". 10 августа 2019
Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом Ночные волки международное байк-шоу Тень Вавилона за рулем мотоцикла Урал. 10 августа 2019
© Фото : РИА Новости Крым/ Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Протест киевских властей в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым является очередным штампом и свидетельством их собственного бессилия, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым.
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"Это уже привычные банальные заявления, которые киевские власти штампуют после посещения Крыма высшими должностными лицами нашей страны. Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчеркивают ничтожность их собственного положения. Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, украинской власти пора прекратить спекулировать на российском статусе Крыма и начать процесс признания полуострова составной частью России, что позволило бы Украине двигаться в решении многих вопросов, определяющих ее дальнейшее развитие.
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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28 июля, 15:39РИА Новости
Киев выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
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