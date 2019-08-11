В Крыму связали протест Киева из-за поездки Путина с бессилием

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Протест киевских властей в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым является очередным штампом и свидетельством их собственного бессилия, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым.

"Это уже привычные банальные заявления, которые киевские власти штампуют после посещения Крыма высшими должностными лицами нашей страны. Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчеркивают ничтожность их собственного положения. Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, украинской власти пора прекратить спекулировать на российском статусе Крыма и начать процесс признания полуострова составной частью России, что позволило бы Украине двигаться в решении многих вопросов, определяющих ее дальнейшее развитие.

Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.