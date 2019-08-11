Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T14:00Z
https://ria.ru/20190811/1557389319.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155721/46/1557214652_0:205:1280:925_1036x0_80_0_0_790ff6f643d11d9d3fe3eb42e69daa59.jpg
РИА Новости

В поселке в Югре, где подтопило пять домов, отменили режим ЧС

14:00, 11 августа 2019
828
© РИА Новости / МЧС РоссииСотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка
Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка
© РИА Новости / МЧС России
Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО, где подтопило 5 жилых домов из-за превышения уровня воды в реке, отменен, сообщается в воскресенье в группе окружного правительства в соцсети "ВКонтакте".
Власти Березовского района 3 августа сообщили о введении режима ЧС в Саранпауле в связи со сложной паводковой обстановкой - уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку, из-за чего подтопило 27 придомовых участков и пять жилых домов.
Режим ЧС отменили 9 августа.
"В Саранпауле отменен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение принято главой сельского поселения... За последние сутки вода упала на полметра и продолжает снижение. На данный момент угроз населению нет. В селе работает комиссия по определению ущерба, которая вынесет предложение по оказанию помощи из резервного фонда правительства уже в понедельник", - говорится в сообщении.
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков
6 августа, 12:26РИА Новости
Паводок на Колыме побил столетний рекорд
Кроме того, по информации департамента гражданской защиты населения Югры, в поселке подтопило участки, которые местные жители использовали для сенокоса. "Саранпауль и еще ряд территорий остались без сена. Помощь будет оказана по этому направлению, а также по восстановлению жилья", - приводятся в сообщении слова директора департамента Александра Некрасова.
Ранее администрация Березовского района объявила режим ЧС на территории всего муниципального образования, а 7 августа паводок стал главной темой заседаний профильной комиссии при правительстве Югры, которое провела глава региона Наталья Комарова. Отмечалось, что подобная ситуация в Саранпауле и соседней деревне Хурумпауль, где подтопило один дом, прогнозировалась, и специалисты провели комплекс превентивных мероприятий.
Кроме того, замгубернатора Югры Всеволод Кольцов подчеркивал, что семьям, чьи дома подтопило, власти перечислят по 40 тысяч рублей. В свою очередь, начальник окружного филиала Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы Ольга Волковская заявляла, что есть вероятность продолжения незначительного повышения уровня воды в реке Ляпин из-за циклона на западе автономного округа.
010001
Обсудить 0
Ханты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Врач в медицинской маске
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
РИА
Новости
Драка со стрельбой в Бургер Кинге в Петербурге
Массовая драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Вид на Землю с борта МКС
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Кардиограмма
Названа основная причина развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Лента
новостей
Крещение закончилось заявлением в полицию
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В ДТП на трассе "Дон" в Воронежской области погибли два человека
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Священника из Гатчины отстранили от службы из-за грубого крещения ребенка
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. 30 мая 2019
Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении алабаем
Монеты и купюры
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
Крещение закончилось заявлением в полицию
В Гатчинской епархии извинились за поведение священника во время крещения
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
Лента новостейМолния