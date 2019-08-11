В поселке в Югре, где подтопило пять домов, отменили режим ЧС

Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка. Архивное фото

Сотрудники МЧС России во время работ по ликвидации последствий и подготовки к очередной волне паводка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в поселке Саранпауль Березовского района ХМАО, где подтопило 5 жилых домов из-за превышения уровня воды в реке, отменен, сообщается в воскресенье в группе окружного правительства в соцсети "ВКонтакте".

Власти Березовского района 3 августа сообщили о введении режима ЧС в Саранпауле в связи со сложной паводковой обстановкой - уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку, из-за чего подтопило 27 придомовых участков и пять жилых домов.

Режим ЧС отменили 9 августа.

"В Саранпауле отменен режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение принято главой сельского поселения... За последние сутки вода упала на полметра и продолжает снижение. На данный момент угроз населению нет. В селе работает комиссия по определению ущерба, которая вынесет предложение по оказанию помощи из резервного фонда правительства уже в понедельник", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации департамента гражданской защиты населения Югры, в поселке подтопило участки, которые местные жители использовали для сенокоса. "Саранпауль и еще ряд территорий остались без сена. Помощь будет оказана по этому направлению, а также по восстановлению жилья", - приводятся в сообщении слова директора департамента Александра Некрасова.

Ранее администрация Березовского района объявила режим ЧС на территории всего муниципального образования, а 7 августа паводок стал главной темой заседаний профильной комиссии при правительстве Югры, которое провела глава региона Наталья Комарова. Отмечалось, что подобная ситуация в Саранпауле и соседней деревне Хурумпауль, где подтопило один дом, прогнозировалась, и специалисты провели комплекс превентивных мероприятий.