В ЛНР заявили, что ВСУ не пытаются забрать тела погибших при взрыве мины

ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Киев не предпринимает попыток забрать тела подорвавшихся на мине у линии соприкосновения бойцов ВС Украины, несмотря на гарантии безопасности, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее в ЛНР заявили о подрыве группы украинских силовиков при минировании участка у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в Донбассе. По заявлению ЛНР, Киев обратился к Народной милиции ЛНР с просьбой обеспечить условия для эвакуации тел двух погибших военнослужащих ВС Украины.

"Несмотря на обеспечение командованием Народной милиции ЛНР дополнительных гарантий безопасности, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тел украинских военнослужащих", - заявил Филипоненко.

Он не исключил, что командование Операцией объединенных сил развернёт полномасштабную информационную компанию, в рамках которой будет заявлено, что силовики погибли в результате обстрела со стороны Народной милиции.