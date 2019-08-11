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РИА Новости

В ЛНР заявили, что ВСУ не пытаются забрать тела погибших при взрыве мины

13:47, 11 августа 2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Киев не предпринимает попыток забрать тела подорвавшихся на мине у линии соприкосновения бойцов ВС Украины, несмотря на гарантии безопасности, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили о подрыве группы украинских силовиков при минировании участка у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки в Донбассе. По заявлению ЛНР, Киев обратился к Народной милиции ЛНР с просьбой обеспечить условия для эвакуации тел двух погибших военнослужащих ВС Украины.
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"Несмотря на обеспечение командованием Народной милиции ЛНР дополнительных гарантий безопасности, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тел украинских военнослужащих", - заявил Филипоненко.
Он не исключил, что командование Операцией объединенных сил развернёт полномасштабную информационную компанию, в рамках которой будет заявлено, что силовики погибли в результате обстрела со стороны Народной милиции.
"Предупреждая возможные намерения украинских пропагандистов, мы заявляем, что подразделения Народной милиции в полном объёме выполняют условия достигнутого перемирия и не имеют никакого отношения к гибели украинских боевиков", - сказал офицер пресс-службы.
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