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РИА Новости

В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек

13:43, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 11 авг - РИА Новости. Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Конфликт пришелся на мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в этом году совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы.
"Шестьдесят один палестинец получил различные ранения во время столкновений в районе мечети Аль-Акса, 15 из них госпитализированы", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.
В полицейской сводке говорится о четырех сотрудниках, получивших легкие ранения в ходе беспорядков, в которых, по их данным, участвовали "тысячи" человек. Полицейские говорят, что из толпы летели камни и стулья, звучали "националистические лозунги", а они отвечали применением спецсредств.
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Затихшие было протесты возобновились после того, как полиция отменила введенный ею же запрет на посещение святыни последователями иудаизма, среди которых есть те, кто ратует за восстановление еврейского присутствия на Храмовой горе. Визит группы из нескольких десятков человек проходил под охраной крупных сил полиции и сопровождался арабскими "волнениями и беспорядками", следует из сводок и сообщений СМИ.
Среди палестинцев в преддверии Ид аль-Адха циркулировали слухи о намерении "израильских поселенцев штурмовать мечеть Аль-Акса".
На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.
Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво святыни, который предполагает, что она находится под автономным управлением "Вакфа" - фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.
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ИерусалимВ мире
Популярные комментарии
Надо бы восстановить разрушенные варварами храмы
11 августа, 15:53
Павел Иванов
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