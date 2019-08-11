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РИА Новости

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

13:41, 11 августа 2019
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© Фото : ХНАТОБВедущая солистка балет Харьковского национального академического театра оперы и балета им.Лысенко Светлана Исакова
Ведущая солистка балет Харьковского национального академического театра оперы и балета им.Лысенко Светлана Исакова
© Фото : ХНАТОБ
КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Генеральный директор театра Олег Орищенко рассказал, что в момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков. Она недавно вернулась из отпуска в Италии. Орищенко не уточнил, как именно произошла авария. По его словам, Исакова получила множество травм.
Ее госпитализировали в больницу города Полтавы, но врачи оказались бессильны.
"Ее жизнь оборвалась на 31-м году", — написал Орищенко в фейсбуке.
О дате и месте прощания с балериной будет известно в понедельник.
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