Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Генеральный директор театра Олег Орищенко рассказал, что в момент ДТП артистка ехала с мужем в маршрутном такси из Борисполя в Харьков. Она недавно вернулась из отпуска в Италии. Орищенко не уточнил, как именно произошла авария. По его словам, Исакова получила множество травм.