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РИА Новости

В ЛНР заявили, что украинские силовики наращивают силы в Донбассе

13:34, 11 августа 2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ЛУГАНСК, 11 авг - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы и средства в зоне проведения военной операции в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой фиксируется наращивание сил и средств в зоне проведения карательной операции", - сообщил Филипоненко.
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Он уточнил, что Народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие трех минометных расчётов украинских силовиков в район населённого пункта Рубежное, размещение БТР-4 "Буцефал" и 23-миллиметровой зенитной пушки ЗУ-23 в жилом районе Степового, а также БМП-2 в районе Райгородки.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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