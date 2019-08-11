Пылевое облако могло помешать конкурсам АрМИ в Китае

ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 11 авг - РИА Новости. Пылевое облако, окутавшее полигон Корла в Китае, могло помешать проведению соревнований ремонтников "Мастер-оружейник" и расчетов ПВО "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр, но организаторы все же провели конкурсы, сообщили в воскресенье в пресс-центре АрМИ-2019.

"Плотная завеса окутала площадки, где проводятся состязания, а также подъездные дороги к ним. Видимость на шоссе составила менее 100 метров. Несмотря на погодные условия, соревнования на площадке конкурса "Чистое небо" начались по графику. Что касается состязания в дисциплине "Оружейный биатлон" для мастеров-оружейников, то его организаторы отложили на один час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Корле, но организаторы не стали переносить соревнования.

"В утреннее время 11 августа скорость ветра в районе полигона Корла и окрестностях при порывах достигала 30 метров в секунду. Атмосферные явления и стали причиной пылевой взвеси в воздухе, которая в течение нескольких часов рассеялась", - рассказали в пресс-центре.