Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T13:29Z
https://ria.ru/20190811/1557389044.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155701/80/1557018091_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_89e5603b17de7d5a77a5dcc2ddffcf21.jpg
РИА Новости

Пылевое облако могло помешать конкурсам АрМИ в Китае

13:29, 11 августа 2019
515
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий команды армии Китая на танке Type 99 перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019"
Военнослужащий команды армии Китая на танке Type 99 перед началом международных соревнований Танковый биатлон-2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 11 авг - РИА Новости. Пылевое облако, окутавшее полигон Корла в Китае, могло помешать проведению соревнований ремонтников "Мастер-оружейник" и расчетов ПВО "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр, но организаторы все же провели конкурсы, сообщили в воскресенье в пресс-центре АрМИ-2019.
"Плотная завеса окутала площадки, где проводятся состязания, а также подъездные дороги к ним. Видимость на шоссе составила менее 100 метров. Несмотря на погодные условия, соревнования на площадке конкурса "Чистое небо" начались по графику. Что касается состязания в дисциплине "Оружейный биатлон" для мастеров-оружейников, то его организаторы отложили на один час", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Корле, но организаторы не стали переносить соревнования.
"В утреннее время 11 августа скорость ветра в районе полигона Корла и окрестностях при порывах достигала 30 метров в секунду. Атмосферные явления и стали причиной пылевой взвеси в воздухе, которая в течение нескольких часов рассеялась", - рассказали в пресс-центре.
Юнармейцы держат таблички с флагами стран-участниц международных армейских игр АрМИ - 2019
10 августа, 21:15РИА Новости
Российская военная полиция выиграла конкурс АрМИ-2019
В конкурсе "Чистое небо" в рамках АрМИ-2019 участвуют команды из России, Китая, Египта, Венесуэлы, Пакистана, Узбекистана и Белоруссии, а в состязаниях "Мастер-оружейник" - представители России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китайской Народной Республики. Состязания проводятся с 3 по 17 августа на полигоне учебного центра сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Корла в Синьцзянском военном округе.
222002
Обсудить 1
АрМИ-2019КитайВ мире
Рекомендуем
Боевая машина РСЗО Торнадо-Г
Минобороны рассказало о двойной нагрузке на российских оружейников на АрМИ
РИА
Новости
Речные бронекатера Гюрза во время учений Вооруженных сил Украины
Судном Mriya, где прошли обыски, управляет украинская компания
Учения военных медиков
Вьетнамские врачи помогли перегревшимся в Узбекистане участникам "АрМИ"
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
NI спрогнозировал печальные для США последствия морской войны с Россией
Лента
новостей
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности инцидента
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"
Сотрудница полиции в Осло
Полиция будет расследовать стрельбу в норвежской мечети как попытку теракта
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали базу Хмеймим
Украинский военный
В ЛНР заявили, что ВСУ не пытаются забрать тела погибших при взрыве мины
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер Израиля собирается через неделю посетить Украину
Автомобиль Aurus Senat
Российский Aurus Senat стал главным событием выставки в Туркмении
Слитки золота
Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана проведет в Сочи встречи с лидерами России и Азербайджана
Ведущая солистка балет Харьковского национального академического театра оперы и балета им.Лысенко Светлана Исакова
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
Лента новостейМолния