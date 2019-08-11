Пылевое облако могло помешать конкурсам АрМИ в Китае

ПОЛИГОН КОРЛА (Китай), 11 авг - РИА Новости. Пылевое облако, окутавшее полигон Корла в Китае, могло помешать проведению соревнований ремонтников "Мастер-оружейник" и расчетов ПВО "Чистое небо" в рамках Армейских международных игр, но организаторы все же провели конкурсы, сообщили в воскресенье в пресс-центре АрМИ-2019.
"Плотная завеса окутала площадки, где проводятся состязания, а также подъездные дороги к ним. Видимость на шоссе составила менее 100 метров. Несмотря на погодные условия, соревнования на площадке конкурса "Чистое небо" начались по графику. Что касается состязания в дисциплине "Оружейный биатлон" для мастеров-оружейников, то его организаторы отложили на один час", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Корле, но организаторы не стали переносить соревнования.
"В утреннее время 11 августа скорость ветра в районе полигона Корла и окрестностях при порывах достигала 30 метров в секунду. Атмосферные явления и стали причиной пылевой взвеси в воздухе, которая в течение нескольких часов рассеялась", - рассказали в пресс-центре.
10 августа, 21:15РИА НовостиРоссийская военная полиция выиграла конкурс АрМИ-2019
В конкурсе "Чистое небо" в рамках АрМИ-2019 участвуют команды из России, Китая, Египта, Венесуэлы, Пакистана, Узбекистана и Белоруссии, а в состязаниях "Мастер-оружейник" - представители России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Китайской Народной Республики. Состязания проводятся с 3 по 17 августа на полигоне учебного центра сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая Корла в Синьцзянском военном округе.