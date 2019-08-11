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РИА Новости

В Йемене в ходе столкновений погибли не менее 40 человек

13:28, 11 августа 2019
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© AFP 2019 / Mohammed HuwaisРебенок среди руин разрушенного здания после авиаударов, Йемен
Ребенок среди руин разрушенного здания после авиаударов, Йемен
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли, 260 получили ранения в результате столкновений, начавшихся несколько дней назад в городе Аден на юге Йемена, говорится в распространенном заявлении гуманитарного координатора ООН в Йемене Лиз Гранде.
Источник в военном госпитале Басхейб ранее сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.
В заявлении гуманитарного координатора ООН сообщается, что по меньшей мере 40 человек погибли, 260 пострадали в ходе начавшихся 8 августа столкновений.
"Наша главная забота прямо сейчас - отправить медицинские группы, чтобы спасти раненых. Мы также очень обеспокоены сообщениями, что у мирных жителей, запертых в своих домах, заканчиваются запасы еды и воды", - сообщила Гранде.
Кроме того, она призвала все стороны конфликта выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и предпринять все усилия для защиты йеменских граждан.
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Ранее со ссылкой на агентство SPA и МИД Саудовской Аравии сообщалось, что страна призвала в ночь на воскресенье стороны конфликта, разгоревшегося в йеменском городе Аден, провести экстренные переговоры на территории королевства. Позже йеменские сепаратисты из ЮПС согласились на прекращение огня, ответив на призывы коалиции.
Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Южному переходному совету Йемена, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. Саудовские силы отступили на военную базу к западу от Адена. Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в Эр-Рияде. Ранее член ЮПС Аднан аль-Каф сообщил РИА Новости, что все военные базы Адена находятся под контролем ЮПС, как и большинство госучреждений, присоединившихся к Совету.
В субботу министр обороны Йемена и глава генштаба заявили, что армия выступает на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади.
Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".
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