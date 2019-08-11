Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-11T13:24Z
https://ria.ru/20190811/1557388971.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155238/05/1552380534_0:0:3028:1703_1036x0_80_0_0_9566872d52384df92ee7b9e03ef5d348.jpg
РИА Новости

Премьер Израиля собирается через неделю посетить Украину

13:24, 11 августа 2019
738
© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через неделю посетит Украину, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и почтит память павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны, сообщила канцелярия главы правительства.
Поездка планируется на 18-20 августа - примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.
Участники марша националистов в Киеве
3 июня, 14:36РИА Новости
Польша и Израиль возмутились открытием на Украине памятника лидеру УПА*
"18-20 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетит Киев, где он встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яре и примет участие в других мероприятиях", - сказано в сообщении.
В Бабьем Яре в сентябре 1941 года немецкие нацисты и их местные пособники расстреляли до нескольких сотен тысяч человек — главным образом, евреев, цыган, киевских караимов и советских военнопленных.
В январе в Израиль приезжал предыдущий президент Украины Петр Порошенко. В ходе визита было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. В июле Нетаньяху принимал в Иерусалиме делегацию Верховной Рады и в распространенных его пресс-службой высказываниях дал высокую оценку "крепким и дружеским" отношениям с Украиной.
Три года назад на Украине побывал президент Израиля Реувен Ривлин, который разозлил местных политиков, напомнив с трибуны Рады о преступлениях националистов во время Второй мировой войны.
4654037
Обсудить 5
Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
Рекомендуем
Речные бронекатера Гюрза во время учений Вооруженных сил Украины
Судном Mriya, где прошли обыски, управляет украинская компания
РИА
Новости
Мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек
Президент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана проведет в Сочи встречи с лидерами России и Азербайджана
Ребенок среди руин разрушенного здания после авиаударов, Йемен
В Йемене в ходе столкновений погибли не менее 40 человек
Лента
новостей
Украинский военный
В ЛНР заявили, что ВСУ не пытаются забрать тела погибших при взрыве мины
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
Военнослужащие армии Украины
В ЛНР заявили, что украинские силовики наращивают силы в Донбассе
Сотрудница полиции в Осло
Полиция будет расследовать стрельбу в норвежской мечети как попытку теракта
Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме
В Израиле сняли запрет на посещение Храмовой горы немусульманами
Израильские военные
Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
Олег Морозов
Россия опротестует действия Киева в отношении судна "Мария", заявил Морозов
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
NI спрогнозировал печальные для США последствия морской войны с Россией
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Украина должна пересмотреть условия ЗСТ с Евросоюзом, считает Медведчук
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленскому посоветовали придерживаться нейтралитета между Россией и США
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал протест МИД Украины по Крыму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
08:50Президент Туркмении поддержал китайский проект "Один пояс — один путь"
08:47Медведев напомнил об ответственности прикаспийских стран за стабильность
08:44Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 33 человек
08:43В ДНР заявили о минометном обстреле жилого района со стороны ВСУ
08:41Глава Бурятии назвал причину природных пожаров в регионе
Лента новостейМолния