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РИА Новости

Российский Aurus Senat стал главным событием выставки в Туркмении

13:21, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Автомобиль Aurus Senat. Архивное фото
ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 11 авг - РИА Новости. Российский лимузин Aurus Senat Кабриолет стал самым посещаемым экспонатом Международной автомобильной выставки "Türkmen sährasy-2019" (Туркменская степь - 2019), открывшейся в воскресенье в Международном морском порту Туркменбаши (бывший Красноводск) в рамках первого Каспийского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
Свою продукцию на каспийской автомобильной выставке представили признанные лидеры мирового автомобилестроения – Mercedes, BMW, Bentley, Toyota и другие.
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Спорткары, купе, седаны и джипы привлекали к себе внимание посетителей. Однако самая большая очередь из желающих сделать селфи на фоне роскошного авто выстроилась к российскому лимузину Aurus Senat Кабриолет.
На выставке также свою продукцию представили ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ и другие российские автомобилестроители.
Туркменским покупателям российской автотехники наиболее известен КамАЗ. Как сообщил РИА Новостей представитель ВАЗ, российский автопроизводитель строит в отношении туркменского рынка большие планы. В частности, сейчас ведется работа по продвижению на авторынок Туркмении таких моделей как LADA Vesta, LADA XRAY, LADA XRAY Cross, LADA Granta и LADA Largus Cross. По словам представителя ВАЗ, в этом проекте есть ряд проблем, над решением которых сейчас ведется совместная работы.
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