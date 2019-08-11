Российский Aurus Senat стал главным событием выставки в Туркмении

ТУРКМЕНБАШИ (Туркмения), 11 авг - РИА Новости. Российский лимузин Aurus Senat Кабриолет стал самым посещаемым экспонатом Международной автомобильной выставки "Türkmen sährasy-2019" (Туркменская степь - 2019), открывшейся в воскресенье в Международном морском порту Туркменбаши (бывший Красноводск) в рамках первого Каспийского экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.

Свою продукцию на каспийской автомобильной выставке представили признанные лидеры мирового автомобилестроения – Mercedes, BMW, Bentley, Toyota и другие.

Спорткары, купе, седаны и джипы привлекали к себе внимание посетителей. Однако самая большая очередь из желающих сделать селфи на фоне роскошного авто выстроилась к российскому лимузину Aurus Senat Кабриолет.

На выставке также свою продукцию представили ГАЗ, ВАЗ, КамАЗ и другие российские автомобилестроители.