Суд не стал арестовывать режиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы не стал арестовывать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Дмитрия Васильева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Суд постановил вернуть ходатайство следствию без рассмотрения", — сказала она.

Ранее Царева сообщила, что в Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК России.

Сам подозреваемый в суд не доставлен.

Ряд СМИ в пятницу сообщили о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о массовых беспорядках. По данным СМИ, Дмитрий Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.