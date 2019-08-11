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РИА Новости

Суд не стал арестовывать режиссера Васильева по делу о беспорядках в Москве

13:19, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы не стал арестовывать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы Дмитрия Васильева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
"Суд постановил вернуть ходатайство следствию без рассмотрения", — сказала она.
Медсестра
Вчера, 12:31РИА Новости
Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее Царева сообщила, что в Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК России.
Сам подозреваемый в суд не доставлен.
Ряд СМИ в пятницу сообщили о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о массовых беспорядках. По данным СМИ, Дмитрий Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Дмитрий ВасильевМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
На коротком поводке надо контру держать. Пятой колонне спуску не давать.
11 августа, 13:28
vvab6
2620014
Не надо их жалеть , дожалеетесь до того , что сами от этих проплаченных либералов госдеповского обкомам будете страдать потом , они же вас и свергать будут .
11 августа, 13:45
Сосед Соседов
2700004
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