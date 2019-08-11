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РИА Новости

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности инцидента

13:09, 11 августа 2019
55859
© Аккаунт Gago в InstagramСкриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
© Аккаунт Gago в Instagram
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Водитель автомобиля Tesla, который накануне загорелся на 40-м километре МКАД, рассказал РЕН ТВ подробности аварии.
По словам владельца машины, он двигался по левой полосе со скоростью 100 километров в час и не заметил припаркованный эвакуатор, в результате Tesla врезалась в "газель" боком, после чего загорелась.
"Это не полноценный автопилот, в Model 3 функция "ассистент водителя", то есть я держал руль", — уточнил пострадавший.
Он также добавил, что сломал ногу, а дети, которые находились в салоне автомобиля, получили ушибы.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 09:04РИА Новости
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
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Tesla motorsМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Всё было специально подстроено, для того, что бы в России не начали переходить на такие автомобили. Нефтяные компании имеют с россиян огромные деньги и им не выгодно, что бы тесла стали пользоваться в России. ИМХО
11 августа, 14:39
Infectant
7226404113
Все живы. Это главное. С безопасностью у Теслы все в порядке. Не забывайте, сотку парень ехал перед столкновением. На жиге это смерть.
11 августа, 14:50
Павел Иванов
20220011
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Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
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