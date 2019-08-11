Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности инцидента

Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Водитель автомобиля Tesla, который накануне загорелся на 40-м километре МКАД, Водитель автомобиля Tesla, который накануне загорелся на 40-м километре МКАД, рассказал РЕН ТВ подробности аварии.

По словам владельца машины, он двигался по левой полосе со скоростью 100 километров в час и не заметил припаркованный эвакуатор, в результате Tesla врезалась в "газель" боком, после чего загорелась.

"Это не полноценный автопилот, в Model 3 функция "ассистент водителя", то есть я держал руль", — уточнил пострадавший.