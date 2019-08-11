Вьетнамские врачи помогли перегревшимся в Узбекистане участникам "АрМИ"

ПОЛИГОН ФОРИШ (Узбекистан), 11 авг - РИА Новости. Вьетнамские врачи с помощью особой техники точечного массажа – акупрессуры - помогли уставшим на пятидесятиградусной жаре участникам Армейских международных игр в Узбекистане, сообщили в воскресенье в пресс-центре игр.

"Вьетнамские военные врачи применили технику точечного массажа (акупрессуру) для восстановления спортсменов после прохождения полосы препятствий на высокогорном полигоне Фориш в Узбекистане в ходе конкурса "Военно-медицинская эстафета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнования проводятся в очень суровых условиях - жара до +50 градусов, разряженный высокогорный воздух. Как отметили в пресс-службе, эти условия существенно осложняли прохождение маршрута.