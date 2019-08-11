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РИА Новости

Вьетнамские врачи помогли перегревшимся в Узбекистане участникам "АрМИ"

13:09, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения военных медиков
Учения военных медиков
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Учения военных медиков. Архивное фото
ПОЛИГОН ФОРИШ (Узбекистан), 11 авг - РИА Новости. Вьетнамские врачи с помощью особой техники точечного массажа – акупрессуры - помогли уставшим на пятидесятиградусной жаре участникам Армейских международных игр в Узбекистане, сообщили в воскресенье в пресс-центре игр.
"Вьетнамские военные врачи применили технику точечного массажа (акупрессуру) для восстановления спортсменов после прохождения полосы препятствий на высокогорном полигоне Фориш в Узбекистане в ходе конкурса "Военно-медицинская эстафета", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что соревнования проводятся в очень суровых условиях - жара до +50 градусов, разряженный высокогорный воздух. Как отметили в пресс-службе, эти условия существенно осложняли прохождение маршрута.
Впервые "Военно-медицинская эстафета" проводится за рубежом в Узбекистане на высокогорной учебной базе Фориш. В состязаниях принимают участие 11 стран - Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Вьетнам, Зимбабве, Мьянма, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, вооруженные силы Венесуэлы представлены на соревнованиях в качестве наблюдателя.
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АрМИ-2019УзбекистанРоссияБезопасностьВ мире
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