NI спрогнозировал печальные для США последствия морской войны с Россией

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку Вашингтон недооценивает риски таких маневров, пишет профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн в статье для США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку Вашингтон недооценивает риски таких маневров, пишет профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн в статье для National Interest.

Как указывает автор статьи, в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается не менее 18 тысяч мин времен Второй мировой войны. Случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО может спровоцировать морское столкновение с Россией, которое грозит обернуться для сил альянса полным поражением.

"В этом случае силы НАТО обладают некоторой политической ценностью на "нулевом этапе", но по факту не могут сыграть значительную роль в реальном конфликте. Их уничтожат в первые часы войны", — говорится в статье.

По словам автора материала, США повезло, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы, поскольку в противном случае они были бы очень быстро уничтожены российскими подлодками, ракетными комплексами, ракетными катерами и авиацией морского базирования, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс "Кинжал".