Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-12T00:29Z
https://ria.ru/20190811/1557388682.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155492/97/1554929782_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_3a1aae83c19da2a8787ddfdcf9210899.jpg
РИА Новости

NI спрогнозировал печальные для США последствия морской войны с Россией

13:04, 11 августа 2019
105587
© U.S. Navy / MCS Seaman Zachary PearsonАвианосец класса "Nimitz" Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
Авианосец класса Nimitz Abraham Lincoln ВМС США в Аравийском море. 21 мая 2019
© U.S. Navy / MCS Seaman Zachary Pearson
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. США не следует злоупотреблять учениями у границ России, поскольку Вашингтон недооценивает риски таких маневров, пишет профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн в статье для National Interest.
Как указывает автор статьи, в водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остается не менее 18 тысяч мин времен Второй мировой войны. Случайно подорвавшийся на одной из них корабль НАТО может спровоцировать морское столкновение с Россией, которое грозит обернуться для сил альянса полным поражением.
"В этом случае силы НАТО обладают некоторой политической ценностью на "нулевом этапе", но по факту не могут сыграть значительную роль в реальном конфликте. Их уничтожат в первые часы войны", — говорится в статье.
По словам автора материала, США повезло, что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы, поскольку в противном случае они были бы очень быстро уничтожены российскими подлодками, ракетными комплексами, ракетными катерами и авиацией морского базирования, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как новый комплекс "Кинжал".
В статье подчеркивается, что улучшить шансы США можно только в том случае, если Вашингтон пересмотрит свою стратегию и начнет усиленно развивать подводные вооружения и новейшие беспилотники.
Патрульный катер проекта 03160 Раптор, малый ракетный корабль проекта 21631 Серпухов у Дворцового моста на главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
4 августа, 02:03РИА Новости
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
83317019211411123
Обсудить 424
В мире
Популярные комментарии
Людей больше интересуют рост цен на продукты и топливо. А нас все Америкой пугают, каждый день.
11 августа, 13:43
Сергей Добрый
3862163229
А как с нас налоги больше драть? Как увеличивать пенсионный возраст и увеличивать цены??? Только пугалками о том, что нас разбомбят. Я не противник армии, но все должно быть в разумных пределах и главное без воровства
11 августа, 13:46
Радик Даутов
1483323103
Рекомендуем
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
РИА
Новости
Укладка труб газопровода Северный поток - 2 в Балтийском море
Стало ясно, что будет с "Северным потоком — 2"
Будущий российский бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА
NI оценил российский бомбардировщик "шестого поколения" ПАК ДА
Вид на курортный поселок Коктебель
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Лента
новостей
Скриншот видео взрыва автомобиля Tesla после столкновения с эвакуатором на МКАД. 11 августа 2019
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla рассказал подробности инцидента
Заключенный Джеффри Эпстин
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Министр просвещения России Ольга Васильева
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
Слитки золота
Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Опасные ванные комнаты
Помыться и не умереть. Фото самых нелепых ванных комнат взорвали соцсети
Президент Украины Владимир Зеленский в Черкассах
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Владимир Путин поздравляет клуб байкеров Ночные волки с 10-летием проведения байк-шоу в Крыму во время участия в международном байк-шоу Тень Вавилона в Севастополе. 10 августа 2019
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Американские военные на аэродроме армии США в Висбадене, Германия
Глава Мюнхенской конференции оценил планы переброски войск США в Польшу
Опубликовано видео применения ракетного комплекса Кинжал
Опубликовано видео применения ракетного комплекса "Кинжал"
Российские рубли
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
Первый полет новейшего беспилотника Охотник
Китайские СМИ восхитились новейшим российским БПЛА "Охотник"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31В Москве и области на вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
09:30Глава Бурятии рассказал о сложностях работы с инвесторами в лесной отрасли
09:27Народный банк Китая готовится выпустить собственную криптовалюту
09:27Кинолог из Узбекистана установил рекорд в конкурсе "Верный друг" на АрМИ
09:26Узбекский Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников
09:23Южная Корея лишила Японию благоприятных условий для экспорта
09:23Полиция проверяет информацию о стрельбе на свадьбе в Петербурге
09:22Медведев рассказал о планах по развитию российского Каспия
09:20Глава Бурятии рассказал о проблеме незаконных рубок
09:16На Урале проверяют информацию о свалке уголовных дел в лесу
09:14Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот, заявил Медведев
09:14В Амурской области завершили дезинфекцию домов и придворовых территорий
09:09Медведев призвал "вписывать" порты стран Каспия в транспортные цепи Евразии
09:05Власти Новой Зеландии выкупили у населения более десяти тысяч единиц оружия
09:02В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
09:01Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
08:57В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
08:54В Индии число жертв ливней и наводнений превысило 170 человек
08:54Президент Туркмении предложил создать Каспийский логистический центр
08:52Власти Бурятии запросили дополнительные деньги на тушение пожаров
Лента новостейМолния