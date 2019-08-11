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РИА Новости

Президент Ирана проведет в Сочи встречи с лидерами России и Азербайджана

12:57, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани в рамках саммита в Сочи Россия-Иран-Азербайджан проведет отдельные встречи с коллегами из двух стран, сообщил представитель пресс-службы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили.
"В рамках саммита в Сочи состоятся отдельные встречи с президентами России и Азербайджана, в ходе которых будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений", - сообщил Эсмаили, чьи слова были опубликованы на сайте правительства страны.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
24 июля, 18:18РИА Новости
В Тегеране сообщили о сроках проведения саммита Ирана, России и Турции
Он также отметил, что по итогам трехстороннего саммита будет принято совместное заявление.
На 14 августа запланирована встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Сочи. Предыдущая встреча лидеров проходила в рамках саммита "каспийской пятерки" в августе 2018 года, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.
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Хасан РоуханиИльхам АлиевВладимир ПутинСочиРоссияИранАзербайджанВ мире
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