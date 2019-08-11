В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

Тревожный звонок. Зеленскому объяснили, что нужно делать в Донбассе Президент Украины позвонил Владимиру Путину рассказать про убитых в Донбассе силовиков. Про мирных жителей не беспокоился. Но Путин объяснил ему, что делать.