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РИА Новости

В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

12:55, 11 августа 2019
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня в 11:10 (мск) нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17. Украинские боевики из 36-й бригады пытались провести его в обход наших позиций вглубь территории республики, что позволяет говорить, что основной целью врага был мирный населенный пункт Ленинское", — сказал он.
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Он также напомнил, что 1 августа в результате применения украинскими силовиками ударного беспилотника пострадали трое военнослужащих ДНР, что свидетельствует о нарушении Киевом режима прекращения огня, который действует в Донбассе с 21 июля.
По данным совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за двое суток ВСУ более 15 раз нарушили перемирие.
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ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Судя по описанию ВОГ-17, в роли ударного (!) беспилотника выступала магазинная модель с грузоподъемностью до 0.25 кг )) Интересно,что именно выступало в роли ПВО - камень или рогатка )
11 августа, 13:57
RHRust HecmepoB
511019
Вот если РФ помогла ЛДНР эти беспилотники глушить сигнал пилотирования то спасли много жизней
11 августа, 14:03
ISIg Supr
910001
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