В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ

ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Ополченцы уничтожили ударный беспилотник украинских силовиков, который, предположительно, собирался сбросить боеприпас на село Ленинское, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
"Сегодня в 11:10 (мск) нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, несший на себе гранату ВОГ-17. Украинские боевики из 36-й бригады пытались провести его в обход наших позиций вглубь территории республики, что позволяет говорить, что основной целью врага был мирный населенный пункт Ленинское", — сказал он.
Он также напомнил, что 1 августа в результате применения украинскими силовиками ударного беспилотника пострадали трое военнослужащих ДНР, что свидетельствует о нарушении Киевом режима прекращения огня, который действует в Донбассе с 21 июля.
По данным совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за двое суток ВСУ более 15 раз нарушили перемирие.