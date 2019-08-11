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РИА Новости

В Испании в террасу бара врезался автомобиль

12:53, 11 августа 2019
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© AP Photo / Oriol DuranСкорая помощь в Испании
Скорая помощь в Испании
© AP Photo / Oriol Duran
Скорая помощь в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Четырехлетнюю девочку с серьезными травмами доставили в больницу на вертолете.
Автомобиль Toyota врезался в здание горсовета в Харькове, Украина. 23 июня 2019
23 июня, 13:19РИА Новости
В здание Харьковского горсовета врезался автомобиль
Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Водитель потерял управление и врезался в террасу бара в центральном районе города. Сообщается, что у него не было признаков опьянения.
Полиция Жироны начала расследование инцидента.
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ЖиронаИспанияВ мире
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