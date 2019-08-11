В Испании в террасу бара врезался автомобиль

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Десять человек пострадали, когда автомобиль врезался в террасу бара в испанском городе Жирона, сообщает издание Pais.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Четырехлетнюю девочку с серьезными травмами доставили в больницу на вертолете.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Водитель потерял управление и врезался в террасу бара в центральном районе города. Сообщается, что у него не было признаков опьянения.
Полиция Жироны начала расследование инцидента.