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РИА Новости

Иран призвал Индию и Пакистан проявить сдержанность в ситуации с Кашмиром

12:41, 11 августа 2019
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© AP Photo / Mukhtar KhanВоенизированные силы Индии в Кашмире
Военизированные силы Индии в Кашмире
© AP Photo / Mukhtar Khan
Военизированные силы Индии в Кашмире. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Иран призывает Индию и Пакистан проявить сдержанность в ситуации вокруг Джамму и Кашмира, не допустить гибели мирных граждан, заявил президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с премьером Пакистана.
"Кашмирский вопрос никогда не имел военного пути решения, мы должны решить этот вопрос дипломатическим путем", - сказал Роухани, призвав Нью-Дели и Исламабад к сдержанности в ситуации вокруг спорного региона.
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
10 августа, 11:11РИА Новости
В Пакистане готовы прибегнуть к военным мерам в случае эскалации в Кашмире
По его словам, Иран хочет, чтобы и Индия, и Пакистан не допустили гибели невинных граждан в Кашмире.
В свою очередь, премьер-министр Пакистана Имран Хан отметил, что в Кашмире сейчас наблюдаются события, вызывающие беспокойство и идущие вразрез с международными нормами.
В начале августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Позже эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр Исламской Республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Ранее Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двухсторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей с этой страной.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
8 августа, 18:42РИА Новости
Премьер Индии обвинил Пакистан в подстрекательстве в Джамму и Кашмире
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Имран ХанКашмирХасан РоуханиПакистанИндияИранВ мире
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