Иран призвал Индию и Пакистан проявить сдержанность в ситуации с Кашмиром

ТЕГЕРАН, 11 авг - РИА Новости. Иран призывает Индию и Пакистан проявить сдержанность в ситуации вокруг Джамму и Кашмира, не допустить гибели мирных граждан, заявил президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с премьером Пакистана.

"Кашмирский вопрос никогда не имел военного пути решения, мы должны решить этот вопрос дипломатическим путем", - сказал Роухани, призвав Нью-Дели и Исламабад к сдержанности в ситуации вокруг спорного региона.

По его словам, Иран хочет, чтобы и Индия, и Пакистан не допустили гибели невинных граждан в Кашмире.

В свою очередь, премьер-министр Пакистана Имран Хан отметил, что в Кашмире сейчас наблюдаются события, вызывающие беспокойство и идущие вразрез с международными нормами.

В начале августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства, на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. Позже эта инициатива была одобрена парламентом.