Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Архивное фото

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.

Занимавший в 1984 году пост президента США Рональд Рейган ровно 35 лет назад - 11 августа - сделал нашумевшее на весь мир заявление о начале бомбардировки СССР "через пять минут", которое позже было названо шуткой.

Готовясь к обращению к гражданам США, глава государства сказал: "Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут".

Микрофон оказался включен, и эта "шалость" президента стала достоянием общественности по обе стороны Атлантики.

Доля шутки

По мнению бывшего начальника международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонида Ивашова, служившего в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР, оговорка Рейгана не была простой шуткой - по сути, он воспроизвел один из сценариев уничтожения Советского Союза, который был подробно проработан американскими силовыми структурами и разведкой еще в начале 80-х.

"К тому моменту в США был принят десятилетний план по развалу Союза, предусматривавший как военный, так и невоенный сценарий. Полагаю, что Рейган, зная, что тем или иным способом СССР будет сокрушен, в порядке шутки в рамках своего выступления буквально "выдергивал" фразы из этого плана. По сути, это, конечно, был не юмор", - сказал эксперт.

Собеседник агентства отметил, что военная часть этого плана дублировала директиву Совбеза США 20/1 от 18 августа 1948, предусматривавшую сотни ядерных ударов по Советскому Союзу. Ивашов подчеркнул, что неслучайна и другая известная фраза, произнесенная американским президентом в эти годы: "Дайте мне 10 лет, и я уничтожу коммунизм" - именно на этот промежуток был рассчитана программа развала страны.

Реакция СССР

Генерал рассказал, что это "случайное" заявление американского лидера в 1984 году не стало в Москве новостью, так как советская разведка получила текст плана США еще в 1983 году. Эта информация послужила толчком для масштабной кампании по строительству бомбоубежищ, а также разработки новых вооружений.

"Осенью 1983 года наша разведка завладела этим документом и передала его тогдашнему генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. Именно после этого в стране начались масштабные работы по возведению защитных сооружений, бомбоубежищ. Именно тогда были разработаны наши ракеты средней дальности "Пионер" и новые межконтинентальные баллистические ракеты", - сказал Ивашов.

Говоря о невоенных мерах, предусмотренных в американском плане, эксперт назвал экономическое давление и идеологические операции, которые в итоге оказались эффективней силового сценария.