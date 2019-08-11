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РИА Новости

Спасатели эвакуировали 11 туристов, застрявших на пляже в Приморье

12:33, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Надежда ЕгороваПриморье
Приморье
© РИА Новости / Надежда Егорова
Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристов, в том числе двоих маленьких детей, которые с минувшей пятницы были "заблокированы" в районе устья ручья Чёрный (бухта Ежовая) в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Из-за обильных осадков, которые привели к подъему воды и сильному течению в Приморье, 18 туристов застряли в районе бухты Ежовая - проезд легкового транспорта к пляжу оказался затруднённым. Сигнал о бедствии поступил 9 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС. В тот же день туристам доставили продукты, воду, памперсы, предметы первой необходимости. По сообщению спасателей, все отдыхающие были неоднократно и заблаговременно предупреждены об ухудшении погодных условий.
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"Аэромобильная группировка МЧС России эвакуировала застрявших в районе бухты Ежовая Лазовского района туристов, в том числе двоих детей….. семь человек от эвакуации отказались", - говорится в сообщении ведомства.
Одиннадцать эвакуированных туристов временно разместили на ночлег в Лазовском гуманитарном колледже поселка Лазо Приморского края.
Спасатели сообщают, что семь туристов отказались покинуть место отдыха, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды. На предстоящие сутки в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Тропический шторм "Франциско", смещаясь вдоль южного побережья Приморья, ночью в четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. Ему на смену в пятницу пришёл не менее сильный атмосферный фронт с ливнями. Сейчас в Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима".
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