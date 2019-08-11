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РИА Новости

Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии

12:31, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Медсестра. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.
Некоторые СМИ в пятницу сообщили о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о "массовых беспорядках" после несогласованных акций. По данным СМИ, Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.
Ранее о госпитализации Васильева сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников. В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней в аппарат обратились правозащитники и попросили помочь в этом деле. Она также заявила, что ходатайствовала перед ГУМВД Москвы, чтобы ему была оказана максимально квалифицированная и экстренная помощь.
"В реанимации, состояние тяжелое, температура 36,4", - сказали в справочной больницы.
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Дмитрий ВасильевРоссияПроисшествия
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