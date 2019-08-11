Хуситы сообщили об авиаударе арабской коалиции по мирным жителям в Йемене

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. С марта 2015-го на стороне правительства выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

В декабре прошлого года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, организованных под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть некоторых важных соглашений — в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его под контроль ООН.