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РИА Новости

Хуситы сообщили об авиаударе арабской коалиции по мирным жителям в Йемене

12:31, 11 августа 2019
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© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. При авиаударе арабской коалиции по жилому дому на северо-западе Йемена погибли восемь человек, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".
По информации СМИ, среди убитых — женщины и дети. Еще 11 человек ранены.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. С марта 2015-го на стороне правительства выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре прошлого года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, организованных под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть некоторых важных соглашений — в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его под контроль ООН.
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