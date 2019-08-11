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РИА Новости

Российские военные инженеры победили в конкурсе "Безопасный маршрут"

12:24, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкФинал конкурса "Безопасный маршрут" в Тюменской области
Финал конкурса Безопасный маршрут в Тюменской области
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Команда российских военных инженеров победила в конкурсе "Безопасный маршрут", состоявшемся в воскресенье на полигоне под Тюменью, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Сегодня на полигоне под Тюменью определился победитель конкурса "Безопасный маршрут". Им стала команда российских военных инженеров. Второе место у команды Белоруссии, третье место разделили Вьетнам и Узбекистан", – говорится в сообщении.
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По условиям состязаний участникам необходимо было последовательно выполнить ряд учебно-боевых задач, используя технику, состоящую на вооружении инженерных войск России. Конкурсанты состязались в ведении инженерной разведки, наведении 40-метровой переправы из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ, оборудовании переходов через препятствие и разборке лесных завалов с помощью путепрокладчиков БАТ-2 и машин разграждения ИМР-3, пояснили в ЦВО.
Отмечается, что накануне под Тюменью состоялся финал конкурса "Инженерная формула", где золото также досталось российской команде.
Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.
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