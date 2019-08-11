Российские военные инженеры победили в конкурсе "Безопасный маршрут"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Команда российских военных инженеров победила в конкурсе "Безопасный маршрут", состоявшемся в воскресенье на полигоне под Тюменью, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Сегодня на полигоне под Тюменью определился победитель конкурса "Безопасный маршрут". Им стала команда российских военных инженеров. Второе место у команды Белоруссии, третье место разделили Вьетнам и Узбекистан", – говорится в сообщении.

По условиям состязаний участникам необходимо было последовательно выполнить ряд учебно-боевых задач, используя технику, состоящую на вооружении инженерных войск России. Конкурсанты состязались в ведении инженерной разведки, наведении 40-метровой переправы из комплекта тяжелого механизированного моста ТММ, оборудовании переходов через препятствие и разборке лесных завалов с помощью путепрокладчиков БАТ-2 и машин разграждения ИМР-3, пояснили в ЦВО.

Отмечается, что накануне под Тюменью состоялся финал конкурса "Инженерная формула", где золото также досталось российской команде.