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РИА Новости

Следствие просит арестовать 13-го фигуранта дела о беспорядках в Москве

12:22, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на судебном заседании. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ", - сказала она.
Царева уточнила, что сам подозреваемый в суд не доставлен.
Ряд СМИ в пятницу сообщил о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о массовых беспорядках. По данным СМИ, Дмитрий Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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