Следствие просит арестовать 13-го фигуранта дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ", - сказала она.

Царева уточнила, что сам подозреваемый в суд не доставлен.

Ряд СМИ в пятницу сообщил о задержании 43-летнего режиссера телеканала "Доктор" по делу о массовых беспорядках. По данным СМИ, Дмитрий Васильев, который страдает сахарным диабетом, стал 13-м фигурантом уголовного дела.