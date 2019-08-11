В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.

Ранее Александр Рар заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к конфронтации Запада с Москвой. Он также выразил мнение, что Киев уже упустил свой шанс, добавив, что европейцы не будут принимать Украину, пока она не проведет необходимые реформы.

По словам Бальбека, на Западе осознают, что Россия расценит приглашение Украины в НАТО как угрозу национальной безопасности и предпримет ответные меры. При этом хорошие отношения с Москвой являются залогом безопасности и стабильности для Европы, считает парламентарий.

"Украинский фактор может разрушить всю эту выстроенную организацию. <…> Добавить к этому агрессивную суть украинской политики — и фундамент европейского спокойствия начнет трещать по швам, а европейцы уже отвыкли от конфликтов". Руслан Бальбек

Он добавил, что в случае вступления Украины в НАТО и ЕС европейские страны будут вынуждены "кормить Киев" за счет повышения налогов и стоимости государственных услуг, что вызовет массовые протесты.

"Так что на пути в европейское будущее для Украины зажгли красный свет на неопределенно долгое время", — заключил депутат.

Верховная рада Украины в феврале приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Киева в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.