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РИА Новости

В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС

12:11, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Ранее Александр Рар заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к конфронтации Запада с Москвой. Он также выразил мнение, что Киев уже упустил свой шанс, добавив, что европейцы не будут принимать Украину, пока она не проведет необходимые реформы.
По словам Бальбека, на Западе осознают, что Россия расценит приглашение Украины в НАТО как угрозу национальной безопасности и предпримет ответные меры. При этом хорошие отношения с Москвой являются залогом безопасности и стабильности для Европы, считает парламентарий.
"Украинский фактор может разрушить всю эту выстроенную организацию. <…> Добавить к этому агрессивную суть украинской политики — и фундамент европейского спокойствия начнет трещать по швам, а европейцы уже отвыкли от конфликтов".
Руслан Бальбек
Он добавил, что в случае вступления Украины в НАТО и ЕС европейские страны будут вынуждены "кормить Киев" за счет повышения налогов и стоимости государственных услуг, что вызовет массовые протесты.
"Так что на пути в европейское будущее для Украины зажгли красный свет на неопределенно долгое время", — заключил депутат.
Флаги Украины и ЕС во время саммита ЕС в Брюсселе
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"Абсолютные профанации". Климкин пообещал украинцам ЕС к 2035 годуУкраина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году, считает глава МИД страны Павел Климкин. В эфире радио Sputnik лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот оценил, насколько выполнимы подобные обещания.
Верховная рада Украины в феврале приняла изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Киева в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также отмечал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени.
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Популярные комментарии
"Ранее Александр Рар заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к конфронтации Запада с Москвой." Что бы Запад не делал, конфронтация все равно будет! Кремлю она необходима как воздух! Российское население нужно постоянно запугивать войной.
11 августа, 14:28
российский военный
4000335
Советник Газпрома по европейским вопросам Александр Глебович Рар такой же немец как депутат Госдумы от Республики Крым - узбек Руслан Бальбек, выдающий себя крымским татарином и представляющий интересы коренного населения Крыма.
11 августа, 14:48
Макс Патриот
3000112
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