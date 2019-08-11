Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 68

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Число погибших в результате аварии с бензовозом в Танзании возросло до 68, еще 72 человека получили ранения, сообщает местная газета Citizen.
Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро на востоке страны в субботу утром. Ранее сообщалось о 60 погибших и 70 пострадавших. В их числе - мотоциклисты, которые пытались собрать утекающее топливо.
"Число погибших в результате аварии на данный момент достигло 68 человек. По меньшей мере 72 человека получили ранения", - цитирует издание слова регионального комиссара Морогоро Стивена Кебве.
Президент Танзании Джон Магуфули в воскресенье объявил трехдневный траур в стране.
Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.