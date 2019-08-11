Во Франции задержали итальянца, 18 лет находившегося в бегах

ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Итальянского активиста, приговоренного в Италии к 13 годам тюрьмы за нарушения закона на полях саммита "большой восьмерки" 2001 года в Генуе, задержали во Франции после 18 лет розысков.

Как сообщает газета Parisien, Винченцо Векки был задержан 8 августа в департаменте Морбиан на западе Франции. Основанием для задержания стали сразу два европейских ордера на арест, выданные прокурорами Милана и Генуи.

Векки находился в розыске с 2001 года в связи с двумя приговорами, вынесенными в Италии по делу о беспорядках во время проведения G8.