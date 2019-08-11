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РИА Новости

Во Франции задержали итальянца, 18 лет находившегося в бегах

11:48, 11 августа 2019
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 авг - РИА Новости. Итальянского активиста, приговоренного в Италии к 13 годам тюрьмы за нарушения закона на полях саммита "большой восьмерки" 2001 года в Генуе, задержали во Франции после 18 лет розысков.
Как сообщает газета Parisien, Винченцо Векки был задержан 8 августа в департаменте Морбиан на западе Франции. Основанием для задержания стали сразу два европейских ордера на арест, выданные прокурорами Милана и Генуи.
Полиция в Риме
2 августа, 12:09РИА Новости
В Италии арестовали находившегося в розыске босса мафии "Ндрангета"
Векки находился в розыске с 2001 года в связи с двумя приговорами, вынесенными в Италии по делу о беспорядках во время проведения G8.
По информации издания, итальянец не менее восьми лет прожил во Франции. Сейчас он находится под стражей в ожидании дальнейших решений органов правосудия, которые могут быть оглашены уже 14 августа.
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G8ФранцияИталияПарижВ мире
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