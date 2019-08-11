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РИА Новости

В Израиле сняли запрет на посещение Храмовой горы немусульманами

11:44, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Радик Амиров / Перейти в фотобанкМечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме
© РИА Новости / Радик Амиров
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 авг - РИА Новости. Израильская полиция сняла запрет на посещение Храмовой горы немусульманами, несмотря на беспорядки, уже произошедшие в воскресенье на территории религиозной святыни в историческом центре Иерусалима.
Первоначально правоохранительные органы отказывались допускать туда экскурсионные группы, включая евреев, опасаясь конфликтов в день, когда мусульманский праздник Ид аль-Адха совпадает с иудейским постом 9-го ава, установленным в память о разрушенных в древности храмах.
"По итогам оценки оперативной ситуации командующий иерусалимским округом полиции... принял решение разрешить посещения Храмовой горы", - сказано в пресс-релизе.
На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.
Израильская полиция. Архивное фото
27 июля 2018, 17:58РИА Новости
Израильской полиции приказали войти в одну из мечетей Храмовой горы
В преддверии Ид аль-Адха среди палестинцев циркулировали слухи о намерении "израильских поселенцев штурмовать мечеть Аль-Акса" в день, когда там собираются на праздничные молитвы десятки тысяч последователей ислама. Ранее в воскресенье представители местной арабо-мусульманской общины уже устроили потасовку с полицией, в которой с обеих сторон пострадали, по последним данным, почти 20 человек.
Несмотря на то, что в израильских правых кругах немало сторонников расширения еврейского присутствия на Храмовой горе, лидеры государства заверяют в неизменности статус-кво святыни, которая находится под автономным управлением "Вакфа" - фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.
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