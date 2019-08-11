В Израиле сняли запрет на посещение Храмовой горы немусульманами

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 авг - РИА Новости. Израильская полиция сняла запрет на посещение Храмовой горы немусульманами, несмотря на беспорядки, уже произошедшие в воскресенье на территории религиозной святыни в историческом центре Иерусалима.

Первоначально правоохранительные органы отказывались допускать туда экскурсионные группы, включая евреев, опасаясь конфликтов в день, когда мусульманский праздник Ид аль-Адха совпадает с иудейским постом 9-го ава, установленным в память о разрушенных в древности храмах.

"По итогам оценки оперативной ситуации командующий иерусалимским округом полиции... принял решение разрешить посещения Храмовой горы", - сказано в пресс-релизе.

На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.

В преддверии Ид аль-Адха среди палестинцев циркулировали слухи о намерении "израильских поселенцев штурмовать мечеть Аль-Акса" в день, когда там собираются на праздничные молитвы десятки тысяч последователей ислама. Ранее в воскресенье представители местной арабо-мусульманской общины уже устроили потасовку с полицией, в которой с обеих сторон пострадали, по последним данным, почти 20 человек.