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РИА Новости

В Иерусалиме в ходе стычек на Храмовой горе пострадали около 20 человек

11:38, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Антон СкрипуновМечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме
© РИА Новости / Антон Скрипунов
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 11 авг - РИА Новости. По меньшей мере 14 представителей арабо-мусульманской общины и четверо израильских полицейских пострадали в столкновениях на Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре Иерусалима, сообщили медики и правоохранительные органы.
Конфликт пришелся на мусульманский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в этом году совпал с иудейским постом 9-го ава, когда евреи оплакивают свои разрушенные в древности храмы.
"Наши бригады скорой помощи доставили в больницы Иерусалима 14 пострадавших в столкновениях у мечети Аль-Акса", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.
В полицейской сводке говорится о четырех сотрудниках, которые получили легкие ранения в ходе беспорядков, в которых, по их данным, участвовали "тысячи" человек. Полицейские говорят, что из толпы летели камни и стулья, звучали "националистические лозунги", а они отвечали применением спецсредств.
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Потасовка вспыхнула у ворот Муграби, через которую на Храмовую гору обычно поднимаются экскурсионные группы. Опасаясь конфликта, правоохранительные органы заранее запретили посещение святыни немусульманам, включая последователей иудаизма, среди которых есть те, кто ратует за восстановление еврейского присутствия на Храмовой горе. В преддверии праздника среди палестинцев циркулировали слухи о планах "израильских поселенцев штурмовать мечеть Аль-Акса".
На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.
Лидеры еврейского государства заверяют в неизменности статус-кво святыни, который предполагает, что она находится под автономным управлением "Вакфа" - фонда исламского имущества, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.
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Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана. По традиции каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. В этом году праздник Ид аль-Адха будет отмечаться 11 августа.
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