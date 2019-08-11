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РИА Новости

Путин поздравил коллектив Шереметьево с юбилеем аэропорта

11:35, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием крупнейшей воздушной гавани России, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.
"За прошедшие годы аэропорт внёс неоценимый вклад в развитие отечественной гражданской авиации, укрепление международного авторитета нашей страны как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок", - говорится в телеграмме.
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Путин также обратил внимание на то, что ведущие российские и зарубежные компании выбрали Шереметьево в качестве аэропорта базирования и надёжного стратегического партнера. Столь впечатляющие успехи достигнуты благодаря труду многих поколений и династий работников аэропорта, искренне преданных своему делу, отметил он.
Президент отметил, что сегодня коллектив Шереметьево приумножает сложившиеся традиции, уделяет приоритетное внимание модернизации инфраструктуры аэропорта и реализует важные для транспортной отрасли проекты.
"И конечно, отмечу вашу значимую работу по организации торжественных встреч участников и гостей Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионата мира по футболу, других масштабных международных мероприятий, которые принимала наша страна", - говорится в телеграмме российского лидера.
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Владимир ПутинМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияОбщество
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