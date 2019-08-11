Путин поздравил коллектив Шереметьево с юбилеем аэропорта

Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием крупнейшей воздушной гавани России, соответствующая телеграмма Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов международного аэропорта Шереметьево с 60-летием крупнейшей воздушной гавани России, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"За прошедшие годы аэропорт внёс неоценимый вклад в развитие отечественной гражданской авиации, укрепление международного авторитета нашей страны как одного из признанных лидеров в сфере обеспечения пассажирских и грузовых перевозок", - говорится в телеграмме.

Путин также обратил внимание на то, что ведущие российские и зарубежные компании выбрали Шереметьево в качестве аэропорта базирования и надёжного стратегического партнера. Столь впечатляющие успехи достигнуты благодаря труду многих поколений и династий работников аэропорта, искренне преданных своему делу, отметил он.

Президент отметил, что сегодня коллектив Шереметьево приумножает сложившиеся традиции, уделяет приоритетное внимание модернизации инфраструктуры аэропорта и реализует важные для транспортной отрасли проекты.