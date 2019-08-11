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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Празднование Курбан-байрама в России

12:00, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
1 из 8

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением".

Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
2 из 8

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
3 из 8

Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
4 из 8

Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату.

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
5 из 8

Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье.

Верующие перед началом богослужения в честь праздника Курбан-Байрам у Московской соборной мечети
6 из 8

Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения (Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым) он официально объявлен выходным.

Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
7 из 8

В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения (Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым) он официально объявлен выходным.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети.
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
8 из 8
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Религия и мировоззрениеМультимедиа - Религия и мировоззрениеКурбан-байрамФото
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Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам в казанской мечети Кул-Шариф
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