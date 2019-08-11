Празднование Курбан-байрама в России

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в десятый день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.
Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением".
Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением".
Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах.
Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника или хотя бы ее часть проводят в молитвах.
Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.
Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.
Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату.
Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату.
Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье.
Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье.
В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения (Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым) он официально объявлен выходным.
В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения (Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым) он официально объявлен выходным.