У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье утром у берегов греческого острова Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 7.02 по времени UTC (10.02 мск). Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-западу от города Пиргос. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В свою очередь, Институт геодинамики Национальной Афинской обсерватории сообщает, что магнитуда землетрясения составляла 4,5, а сейсмологическая лаборатория Афинского университета пишет, что магнитуда землетрясения составила 4,7, очаг залегал на глубине 28 километров.