У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье утром у берегов греческого острова Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 7.02 по времени UTC (10.02 мск). Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-западу от города Пиргос. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.