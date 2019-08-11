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РИА Новости

У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0

11:27, 11 августа 2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье утром у берегов греческого острова Крит, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 7.02 по времени UTC (10.02 мск). Эпицентр располагался в 75 километрах к юго-западу от города Пиргос. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В свою очередь, Институт геодинамики Национальной Афинской обсерватории сообщает, что магнитуда землетрясения составляла 4,5, а сейсмологическая лаборатория Афинского университета пишет, что магнитуда землетрясения составила 4,7, очаг залегал на глубине 28 километров.
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