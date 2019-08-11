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РИА Новости

Зеленскому посоветовали придерживаться нейтралитета между Россией и США

11:27, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому для восстановления экономики страны следует придерживаться нейтралитета между Россией и США.
"Я думаю, Зеленскому надо выстраивать отношения и с Россией, и с Западом. Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация в Украине только улучшалась. Поэтому ему не нужно ни с кем воевать, ему не нужно держать политику России против Запада или Запада против России, ему нужно держать позицию "Я за Украину" и буду делать все, чтобы на Украине было хорошо. Тогда, действительно, он сможет выйти из этой сложной экономической ситуации", - заявил Онищенко в интервью телеканалу "112 Украина".
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Против Онищенко на Украине возбуждено несколько дел, в том числе по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служащие ряда предприятий, в том числе компании "Укргаздобыча", при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.
Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, однако он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и "подготовке дестабилизации ситуации" на Украине.
Ранее минфин Украины сообщил, что страна должна до конца года выплатить по государственному долгу около 6,6 миллиарда долларов. По данным минфина, за июнь госдолг страны вырос на 1,96 миллиарда долларов (2,5%) – до 80,35 миллиарда долларов.
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